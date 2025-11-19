Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sexuelle Belästigung vor Autohaus - Polizei ermittelt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, 18.11.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es in einem Autohaus am Banter Weg in Wilhelmshaven zu einem Vorfall, bei dem ein 45-jähriger Mann auffällig wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen machte der Beschuldigte zunächst durch Klopfen an die Fensterscheiben auf sich aufmerksam. Als drei Reinigungskräfte darauf reagierten, entblößte er sein Gesäß und drückte dieses gegen die Scheibe.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell