Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Schortens - Alkoholfahrt mit 1,81 Promille
Schortens (ots)
Am 18.11.2025 gegen 12:45 Uhr stellten Polizeibeamte in der Jadestraße in Schortens einen 65-jährigen Fahrzeugführer fest, der seinen Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke im öffentlichen Verkehrsraum führte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,81 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde daraufhin sichergestellt, zudem wurde ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
