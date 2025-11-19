Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs auf der B210 - zahlreiche Verstöße festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, führte die Polizei Wilhelmshaven zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr eine umfangreiche Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf der B210 durch. Nach bisherigen Erkenntnissen lag der Kontrollschwerpunkt auf den Bereichen Ladungssicherung, Sozialvorschriften sowie Lebensmitteltransporte. Unterstützt wurde die Polizei hierbei durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität, das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg sowie die Lebensmittelkontrolleure des Veterinäramtes Zweckverband Weser-Ems. Im Verlauf der Maßnahme wurden rund 60 Fahrzeuge kontrolliert. Bei etwa einem Drittel der überprüften Fahrzeuge stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie gegen Ladungssicherungsvorschriften fest. In allen Fällen mangelhafter Ladungssicherung wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt. Bei der Kontrolle eines fahrenden Grillimbisses wurde festgestellt, dass in dem verbauten Grill Hähnchen vom Vortag zum Verkauf mitgeführt wurden. Die Lebensmittelkontrolleure leiteten entsprechende Maßnahmen ein. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte ein Pkw-Fahrer, der die Kontrollstelle bemerkte, abrupt wendete und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Flucht - zunächst mit dem Pkw, anschließend zu Fuß - versteckte sich der Mann in einem Treppenhaus. Er konnte dort durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Grund für die Flucht war das Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis. Zum Ende der Kontrolle wurde zudem ein schweres Kranfahrzeug einer auswärtigen Firma gestoppt, das ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

