Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Gespann kommt von der Fahrbahn ab
Wangerland (ots)
Am 18.11.2025 gegen 01:30 Uhr kam ein 49-jähriger Fahrer eines Gespanns, bestehend aus Sattelzugmaschine und Auflieger, auf dem Oesterdeich in Wangerland nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde die angrenzende Berme auf einer Länge von rund 30 Metern beschädigt und aufgewühlt.
Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht zeitgerecht nach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
