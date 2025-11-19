Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens
Schortens (ots)
Zwischen Dienstag, 11.11.2025, 18:00 Uhr, und 23:00 Uhr wurde ein im Steensweg in Schortens abgestellter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Wagen des Geschädigten offenbar angefahren; der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schortens unter 04461-984930 zu melden.
