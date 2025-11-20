PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Pizzeria in Zetel

Zetel (ots)

Zwischen dem 18.11.2025, 23:30 Uhr, und dem 19.11.2025, 13:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Zetel zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, zwei Fenster des Lokals aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht, sodass kein Diebesgut erlangt wurde. Der Geschädigte stellte die frischen Hebelspuren fest und meldete den Sachverhalt der Polizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 10:39

    POL-WHV: Diebstähle in zwei Geschäften - Beschuldigte gestellt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 19.11.2025 kam es in Wilhelmshaven zu zwei zusammenhängenden Diebstahlsdelikten, an denen eine 31-jährige Beschuldigte beteiligt war. Gegen 09:55 Uhr betrat die Frau einen Kiosk in der Grenzstraße. Dort steckte sie eine Metallpfeife in ihre Tasche und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Auf Aufforderung durch das ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:34

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens

    Schortens (ots) - Zwischen Dienstag, 11.11.2025, 18:00 Uhr, und 23:00 Uhr wurde ein im Steensweg in Schortens abgestellter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Wagen des Geschädigten offenbar angefahren; der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:12

    POL-WHV: Schafe laufen auf Fahrbahn und Radweg

    Schortens (ots) - Am 18.11.2025 gegen 02:10 Uhr stellten Polizeibeamte auf der Dykhauser Straße in Schortens mehrere Schafe fest, die sich auf der Fahrbahn sowie dem angrenzenden Radweg befanden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Herdenverbund seine Weide verlassen, da ein Weidezaun auf längerer Distanz durchbrochen war. Die Tiere konnten durch die eingesetzten Kräfte wieder sicher auf die Weide zurückgeführt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren