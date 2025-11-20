Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Versuchter Einbruch in Pizzeria in Zetel
Zetel (ots)
Zwischen dem 18.11.2025, 23:30 Uhr, und dem 19.11.2025, 13:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Zetel zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, zwei Fenster des Lokals aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht, sodass kein Diebesgut erlangt wurde. Der Geschädigte stellte die frischen Hebelspuren fest und meldete den Sachverhalt der Polizei.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren vor Ort.
