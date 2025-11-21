Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in der NordseePassage
Wilhelmshaven (ots)
Am 20.11.2025, gegen 20:21 Uhr, kam es im Bereich der NordseePassage in Wilhelmshaven, kurz vor dem Zugang zum Bahnhof, zu einer körperlichen Auseinandersetzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine 27-jährige Beteiligte auf eine ihr bekannte 28-jährige Frau ein. Der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums griff sofort ein und trennte die beiden.
Das Opfer erlitt Schmerzen im Bereich der Beine, Oberarme und im Gesicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell