Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in der NordseePassage

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.11.2025, gegen 20:21 Uhr, kam es im Bereich der NordseePassage in Wilhelmshaven, kurz vor dem Zugang zum Bahnhof, zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine 27-jährige Beteiligte auf eine ihr bekannte 28-jährige Frau ein. Der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums griff sofort ein und trennte die beiden.

Das Opfer erlitt Schmerzen im Bereich der Beine, Oberarme und im Gesicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell