Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbruchserie an PKW mit Zielrichtung Kraftstoffdiebstahl in Loxstedt und Stotel - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08./09.11.2025) wurden unter anderem im Rahmen von Streifentätigkeiten in Loxstedt im Bereich der Bahnhofstraße sowie in Stotel in den Bereichen der Fasanenstraße, Robert-Koch-Straße sowie im Gewerbegebiet Stotel insgesamt 11 PKW festgestellt, bei welchen unbekannte Täter gezielt die Fahrzeugstanks angegangen hatten. Hierbei wurden die Tankdeckel aufgebrochen, um gezielt Kraftstoff zu entwenden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

