POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Cuxhaven (ots)
Loxstedt/Bremerhaven/BAB27. Am Donnerstag, den 06.11.2025, gerieten zwei Fahrzeuge in eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeikommissariats Geestland. Um 03:00 Uhr wurde nahe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd ein 23-jähriger Mann mit seinem Peugeot Traveller kontrolliert. Sein irischer Führerschein war seit über einem Jahr abgelaufen.
An der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen kontrollierten die Beamten gegen 16:00 Uhr ein Pkw-Anhänger-Gespann. Der 77-jährige Schiffdorfer, der mit seinem Nissan Pathfinder unterwegs war, hatte gar keine Fahrerlaubnis. Beide durften nicht mehr weiterfahren und müssen sich jetzt im Strafverfahren rechtfertigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell