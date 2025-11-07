PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Bremerhaven/BAB27. Am Donnerstag, den 06.11.2025, gerieten zwei Fahrzeuge in eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeikommissariats Geestland. Um 03:00 Uhr wurde nahe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd ein 23-jähriger Mann mit seinem Peugeot Traveller kontrolliert. Sein irischer Führerschein war seit über einem Jahr abgelaufen.

An der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen kontrollierten die Beamten gegen 16:00 Uhr ein Pkw-Anhänger-Gespann. Der 77-jährige Schiffdorfer, der mit seinem Nissan Pathfinder unterwegs war, hatte gar keine Fahrerlaubnis. Beide durften nicht mehr weiterfahren und müssen sich jetzt im Strafverfahren rechtfertigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren