Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub auf Seniorin in Oberndorf - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Oberndorf. Am gestrigen Mittwochabend (05.11.2025) kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Raub auf eine 90-jährige Seniorin in der Fährstraße in Oberndorf. Eine bislang unbekannte, männliche Person drang hierbei in das Haus der Dame ein und entwendete unter Gewaltandrohung unter anderem Bargeld.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte leider nicht zum Ergreifen des Täters. Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell