Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Großer Gebäudebrand eines unbewohnten Wohnhauses in Lunestedt - Umfangreiche Löscharbeiten - Derzeitige Sperrung der Kreisstraße 45 (gleichtzeitig Umleitungsstrecke für die Bauarbeiten auf der B71)

Cuxhaven (ots)

Lunestedt. Gegen 04:15 Uhr kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch an einem derzeit unbewohnten Wohnhaus an der Kreisstraße 45 in Lunestedt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Löscharbeiten sind derzeit noch in vollem Gange. Die Kreisstraße 45 ist dadurch voll gesperrt. Hierbei handelt es sich gleichzeitig um eine Umleitungsstrecke für die derzeit noch anhaltenden Bauarbeiten auf der Bundesstraße 71 in Richtung Bremerhaven.

Es wird empfohlen die Strecke weiträumig zu umfahren. Wie lange die Sperrung noch andauert kann derzeit noch nicht gesagt werden.

