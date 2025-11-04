Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verkehrsdelikte im Landkreis - Fahrten durften nicht fortgesetzt werden

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Tagen wurden vermehrt Kontrollen durchgeführt, bei denen einige Verstöße festgestellt werden konnten. Die Fahrzeugführer durften ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen.

Cuxhaven. Montagmorgen (03.11.2025, 07:40 Uhr) fuhr eine 50-jährige Frau aus Cuxhaven ein mutmaßliches S-Pedelec ohne einen vorhandenen Pflichtversicherungsnachweis. Gegen 08:15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Cuxhavener die Rektor-Dölle-Straße in Cuxhaven, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Vortest fiel positiv für THC aus, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Gegen 14:10 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann aus Cuxhaven einen E-Scooter in Döse ohne bestehenden Versicherungsschutz und auf der falschen Seite des Fußwegs. Zudem war am E-Scooter ein Versicherungskennzeichen angebracht, welches für einen anderen E-Scooter ausgegeben wurde.

BAB 27 / Loxstedt. Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Braunschweig die BAB27 ohne gültige Fahrerlaubnis. Er konnte lediglich eine nicht-europäische Fahrerlaubnis vorweisen, die keine Gültigkeit mehr besaß, da der Beschuldigte seit mehr als sechs Monaten in Deutschland wohnhaft ist. Die Weiterfahrt wurde ihm vor Ort untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Montagabend (03.11.2025, 21:00 Uhr) befuhr ein 36-jähriger Mann die BAB27 ohne gültige Fahrerlaubnis. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

