POL-CUX: Randalierer in Otterndorf leistet Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen und beleidigt die Einsatzkräfte - Ein Polizeibeamter leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Sonntagabend (02.11.2025) wurde gegen 22:15 Uhr eine randalierende Person in der Schleusenstraße gemeldet, welche dort mindestens eine Schaufensterscheibe beschädigt hatte.

Die Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten, einen 24-jährigen Otterndorfer, im Nahbereich stellen. Dieser zeigte sich vor Ort hoch aggressiv und beleidigte die Beamten fortwährend aufs Übelste.

Aufgrund seines Verhaltes sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich massiv, sodass ein 25-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Er blieb dienstfähig. Auf dem Weg zur Polizeiwache und auch im Gewahrsam beleidgte der Mann weiterhin die Beamten und blieb hoch aggressiv. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

