Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erfolgreiche Betrugsmaschen durch falsche Bankmitarbeiter mit hohen Schäden - Präventionshinweise

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Cuxhaven. In der letzten Woche und am Wochenende wurden bisher drei Fälle bekannt, bei denen unbekannte Betrüger an hohe Geldbeträge gekommen waren.

Sie gaben sich hierbei am Telefon und teilweise auch per Mail als Bankmitarbeitende aus und schafften es durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten TAN Nummern herausgaben. Die unbekannten Betrüger konnten so mehrere Transaktionen durchführen, die Gesamtschäden belaufen sich auf einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag.

Bei den Geschädigten handelte es sich sowohl um junge Erwachsene als auch Senioren.

Wir raten daher erneut:

- Seien Sie bei Finanzangelegenheiten immer äußerst vorsichtig und misstrauisch - Die Mitarbeitenden von Geldinstituten fragen am Telefon oder auch per Mail NIEMALS nach TAN Verifizierungen - Rufen Sie ihre persönliche Bank oder Sparkasse bei Rückfragen an - Prüfen Sie Emails und vor allem Email Anhänge sehr sorgfältig

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell