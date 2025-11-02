Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsverstöße auf der Autobahn

Cuxhaven (ots)

Geestland/ Loxstedt/ BAB27

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 05:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen Pkw eines 19-jährigen Schiffdorfers an der Anschlussstelle Stotel, da er zuvor auf der Autobahn durch unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 0,7 Promille festgestellt. Gegen den Fahranfänger mit Führerschein auf Probe wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterfahren durfte er natürlich nicht.

Gegen 08:30 Uhr wurde ein Gespann bestehend aus Pkw und Anhänger, welcher zuvor auf der Autobahn fuhr, an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Loxstedter, der das Gespann führte, nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE war. Die Weiterfahrt mit der Fahrzeugkombination wurde ihm untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell