Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Langen - hoher Sachschaden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland. Gestern ereignete sich auf dem Kundenparkplatz am Lindenhofcenter in der Leher Landstraße in Langen eine Verkehrsunfallflucht. Hier hatte ein 86-jähriger Geestländer seinen weinroten Pkw Subaru am äußersten südlichen Rand des Parkplatzes in der Zeit von 10:40 Uhr bis 11:40 Uhr abgestellt.

Als er zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er einen nicht unerheblichen Schaden im Bereich der hinteren Beifahrertür auf der Fahrerseite fest. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland unter 04743 9280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

