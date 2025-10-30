Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen und teils hohen Sachschäden - Senior kollidiert bei missglücktem Ausparken mit hoher Geschwindigkeit mit weiterem PKW

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am gestrigen Mitwoch (29.10.2025)kam es gegen 13:40 Uhr im Bereich der Ausfahrt Bremerhaven-Zentrum in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Bremerhavener kam hierbei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen mehrere Bäume. Er erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der PKW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste aufwändig geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Nach Zeugenaussagen kam es kurz vor dem Unfall möglicherweise zu einem gefährlichen Fahrmanöver des Unfallbeteiligten mit einem bislang unbekannten Fahrzeugführer eines schwarzen Audi. Sollten Sie Zeuge hierzu gewesen sein, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

++++

Loxstedt/B6. Gegen 16:30 Uhr kam es an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd auf der B6 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 61-jähriger Loxstedter wollte hierbei mit seinem PKW von der BAB27 kommend nach links abbiegen und übersah dabei den PKW einer 26-jährigen Loxstedterin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

++++

Otterndorf. Ebenfalls gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkerhsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Cuxhavener Straße in Otterndorf. Ein 87-jähriger Otterndorfer wollte mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Kurz darauf fuhr er aus bislang unbekannten Gründen mit hoher Geschwindigkeit wieder in die Parklücke und kollidierte hierbei mit dem PKW einer 76-jährigen Frau aus Wanna, welche gerade dabei war ihre Einkäufe in den PKW zu laden. Hierbei geriet Sie kurzfristig unter ihren PKW, konnte aber durch Ersthelfer schnell geborgen werden. Sie erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Senior blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die beiden PKW wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall prallte der Einkaufswagen der Frau gegen den PKW eines 56-jährigen Otterndorfers, welcher dadurch ebenfalls leicht beschädigt wurde.

