Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf Getränkemarktparkplatz in Cuxhaven-Döse - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Mittwoch (29.10.2025) kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Heinrich-Grube-Weg in Cuxhaven zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein schwarzer VW Passat einer 44-jährigen Cuxhavenerin beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

