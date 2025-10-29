PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gemeinsame Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven und des Bereichs Veterinärwesen des Landkreises Cuxhaven - Kontrolle von Tiertransporten - Behördenübergreifende Zusammenarbeit

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Gestern (28.10.2025) kontrollierten gut zehn Mitarbeitende des Bereichs Veterinärwesen des Landkreises Cuxhaven gemeinsam mit speziell geschulten Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Cuxhaven in der Zeit von 05:00 Uhr bis 12:30 Uhr Tiertransporte im Landkreisgebiet. Das Hauptaugenmerk lag auf den Transporten, die auf der Bundesautobahn 27 unterwegs waren, aber auch Transporte auf den Land- und Gemeindestraßen wurden von den gemischten Teams kontrolliert.

Insgesamt wurden 23 Transporte kontrolliert, dabei wurden 15 Verstöße festgestellt. Neben kleineren Beanstandungen, hauptsächlich im Bereich der Dokumentationspflichten, wurden auch drei Fahrzeuge angetroffen, bei denen die vorgeschriebene Reinigung und Desinfektion nach dem Abladen der Tiere nicht erfolgt war. Bei drei weiteren Fahrzeugkombinationen, die jeweils mit Schweinen beladen waren, war die Mindeststellfläche unterschritten, das heißt, es waren mehr Schweine geladen worden, als es die Ladefläche der Fahrzeugkombination nach den einzuhaltenden Tierschutzstandards hergab. Die Transporteure und die verantwortlichen Fahrzeugführer erwarten in diesen Fällen dreistellige Bußgelder.

Der Bereich Veterinärwesen und die Polizeiinspektion planen die gemeinsamen Kontrollen fortzuführen, da sie zusätzlich zu den Kontrollergebnissen den wichtigen Erfahrungsaustausch zwischen beiden Institutionenverstärken.

