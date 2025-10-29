PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich Wurster Nordseeküste, Geestland und der BAB27

Cuxhaven (ots)

Am Dienstag (28.10.2025), gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 24-jährige aus dem Bereich Wurster Nordseeküste den Hauptfahrstreifen der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde. Aufgrund einer Ablenkung fuhr Sie mit ihrem PKW BMW Mini dem LKW eines 32-jährigen aus der Wingst auf und kollidierte im Anschluss mit einer Schutzplanke. Der 32-jährige hatte diese Kollision nicht direkt bemerkt. Als er die Schäden an seinem LKW gesehen habe, alarmierte er sofort die Polizei und der Sachverhalt konnte zusammengeführt werden. Der Gesamtschaden wir auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Gegen 10:30 Uhr beschädigte ein 71-jähriger Geestländer beim Ausparken mit seinem PKW Honda den PKW Mercedes eines 83-jährigen Geestländers. Der 71-Jährige entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der Halter des PKW Mercedes konnte den Unfall beobachten und meldete ihn der Polizei. Der Gesamtschaden wir auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Gegen 16:30 Uhr beabsichtigte ein 53-jähriger aus Belum mit seinem PKW Mercedes von der B 437 in Stotel auf die Bundesautobahn aufzufahren. Er musste mit seinem PKW verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte ein 23-jähriger Bremerhavener zu spät und fuhr auf den PKW des 53-jährigen auf. Durch den Aufprall verletzten sich die zwei 4- und 46-jährigen Mitfahrer des PKW Mercedes leicht. Es entsteht geringen Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

