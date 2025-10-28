Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Vereinsheime in Flögeln und Ringstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland. Von Sonntag auf Montag (26./27.10.2025) kam es in Geestland, in den Vereinsheimen des TSV Ringstedt in der Straße Kleiner Backhorn und des TSV Flögeln in der Straße Möhlenpad zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und entwendeten unter anderem Bargeld, Fernseher und teilweise Getränke. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell