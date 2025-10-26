PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 26.10.2025

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland

Pkw-Brand

Schiffdorf/BAB 27. Am 25.10.2025 gingen bei der Polizei und Feuerwehr gegen 11:45 Uhr mehrere Meldungen über einen brennenden Pkw auf der A27 ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der PKW auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum wahrgenommen wurde. Der 63-jährige Fahrzeugführer stoppte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen, bevor es in Brand geriet. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven löschte den Brand im Motorraum des Pkw. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 7.000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde die Fahrtrichtung Cuxhaven kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Im Anschluss an die Löscharbeiten musste die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Der Verkehr konnte aber einspurig am Brandort vorbeigeleitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 13:15

    POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 25.10.2025

    Cuxhaven (ots) - Bereich PK Geestland Ohne gültige Fahrerlaubnis in Neuenwalde Geestland/Neuenwalde. Am Freitagabend (24.10.2025), gegen 20:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Fahrzeugführer eines VW Tourans, der zuvor wegen auffälliger Fahrweise gemeldet worden war in Neuenwalde. Der 26-Jährige aus Georgien konnte zwar einen ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:58

    POL-CUX: Versuchter Einbruch in einen Blumenladen ++++ Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

    Cuxhaven (ots) - Versuchter Einbruch in einen Blumenladen Cuxhaven. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21.-22.10.2025) versuchten bislang unbekannte Täter in einen Blumenladen in der Bahnhofstraße zu gelangen. Sie probierten die verschlossene Eingangstür mittels eines Schraubendrehers aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht. Dennoch entstand an der Tür ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren