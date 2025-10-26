Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 26.10.2025

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland

Pkw-Brand

Schiffdorf/BAB 27. Am 25.10.2025 gingen bei der Polizei und Feuerwehr gegen 11:45 Uhr mehrere Meldungen über einen brennenden Pkw auf der A27 ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der PKW auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum wahrgenommen wurde. Der 63-jährige Fahrzeugführer stoppte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen, bevor es in Brand geriet. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven löschte den Brand im Motorraum des Pkw. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 7.000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde die Fahrtrichtung Cuxhaven kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Im Anschluss an die Löscharbeiten musste die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Der Verkehr konnte aber einspurig am Brandort vorbeigeleitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell