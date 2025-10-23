PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in einen Blumenladen ++++ Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Cuxhaven (ots)

Versuchter Einbruch in einen Blumenladen

Cuxhaven. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21.-22.10.2025) versuchten bislang unbekannte Täter in einen Blumenladen in der Bahnhofstraße zu gelangen. Sie probierten die verschlossene Eingangstür mittels eines Schraubendrehers aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht. Dennoch entstand an der Tür ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Schiffdorf/Spaden. Am gestrigen Nachmittag (22.10.2025, 16:20 Uhr) kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bremerhavener Straße in Spaden. Ein 26-jähriger Bremerhavener fährt mit seinem Pkw in Richtung Wehden, als er links abbiegen möchte. Dabei kollidiert er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Schiffdorf. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es besteht der Verdacht eines Medikamenteneinflusses beim 26-jährigen Unfallverursacher. Eine Blutprobe wurde entnommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
E-Mail: benita.englich@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

