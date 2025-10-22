POL-CUX: B437 in Richtung Autobahn gesperrt
Cuxhaven (ots)
Schwertransport auf der B437 liegengeblieben - Fahrbahn Richtung Autobahn gesperrt
Loxstedt / Stotel. Auf der B437 ist zwischen dem Wesertunnel und der A27-Anschlussstelle Stotel ein Schwertransport wegen eines technischen Defekts liegengeblieben. Die Fahrbahn vom Wesertunnel in Richtung Autobahn ist zurzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Abzweigung nach Dedesdorf kurz hinter dem Wesertunnel abgeleitet.
