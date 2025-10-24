Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hund verhindert Wohnungseinbruch in Loxstedt ++++ Zahlreiche Verkehrsunfälle mit hohen Sachschäden

Cuxhaven (ots)

Hund verhindert Wohnungseinbruch in Loxstedt

Loxstedt. Am Donnerstagmorgen (23.10.205, 08:45) versuchten sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße zu verschaffen. Als die Täter versuchten ein Küchenfenster aufzuhebeln, fing der Hund der Bewohner an zu bellen. Daraufhin konnte die Täter über eine Überwachungskamera angesprochen werden. So ertappt ließen sie von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchteten.

Zahlreiche Verkehrsunfälle mit hohen Sachschäden

Bremerhaven/BAB 27. Am Donnerstagnachmittag (23.10.2025, 15:49) befährt ein 50-jähriger Mann mit seinem Lkw die BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, als es im Baustellenbereich der Anschlussstelle Wulsdorf zu einem Zusammenstoß kommt. Ein 38-jähriger Mann aus Schiffdorf wechselt vom Einfädelungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen, ohne den durchgehenden Verkehr zu beachten. Beide Fahrzeuge sind fahrbereit und können den Unfallort eigenständig verlassen. Der Schaden wird auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt.

Loxstedt/Overwarfe. Am Donnerstagabend (23.10.2025, 19:40 Uhr) muss eine 75-jährige Frau aus Loxstedt verkehrsbedingt hinter einem geparkten Pkw halten, um den entgegenkommenden Verkehr durchfahren zu lassen. Ein 29-jähriger Mann befuhr mit seinem Peugeot die Warftenstraße in Loxstedt. Offensichtlich war er durch die Bedienung seines Navigationsgerätes abgelenkt und geriet in den Gegenverkehr. Beim Zusammenprall mit dem dort wartenden Mazda der 75-jährigen, wird der Peugeot des 29-jährigen nach rechts abgelenkt und kollidiert dort mit einem Grundstückszaun. Auch der haltende Mazda wird durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und kollidiert mit einem abgestellten Anhänger. Dabei wird die 75-jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim 29-jährigen Fahrer wurde zudem ein Atemalkoholwert von über 0,8 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Die Landesstraße 121 musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 18.000 Euro.

Schiffdorf/Wehdel. In der Nacht auf Freitag (24.10.2025, 00:50) befuhr ein 23-jähriger Bremerhavener die Landesstraße 143 in Fahrtrichtung Sellstedt, als er eine Verkehrsinsel übersieht. Auf der Verkehrsinsel kollidiert er mit einem Verkehrszeichen, einer Straßenlaterne sowie einem Baum. Der Fiat ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf über 28.000 Euro.

