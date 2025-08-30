Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall in Wensebrock - Fahrer verletzt, Beifahrer flüchtig aufgefunden

Wensebrock (ots)

Am heutigen Samstag wurden die Feuerwehren Brockel und Hemslingen-Söhlingen um 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Wensebrock alarmiert. Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Straßenbaum, durchbrach einen Zaun und kam schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Da zunächst ein Fahrzeugbrand gemeldet wurde, rückten die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung aus. Vor Ort bestätigte sich dieser Verdacht jedoch nicht. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Beifahrer hatte die Unfallstelle trotz Verletzungen fluchtartig verlassen.

Zur Unterstützung bei der Suche nach dem flüchtigen Mitinsassen wurde die Feuerwehr Bothel mit der Drohnengruppe nachalarmiert. Nach Zeugenaussagen konnte der Beifahrer schließlich in einer nahegelegenen Bushaltestelle aufgefunden und ebenfalls dem Rettungsdienst übergeben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Brockel, Feuerwehr Hemslingen-Söhlingen, Feuerwehr Bothel (Drohne), Rettungsdienst, Polizei

Einsatzende: ca. 18:00 Uhr

