POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 25.10.2025

Bereich PK Geestland

Ohne gültige Fahrerlaubnis in Neuenwalde

Geestland/Neuenwalde. Am Freitagabend (24.10.2025), gegen 20:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Fahrzeugführer eines VW Tourans, der zuvor wegen auffälliger Fahrweise gemeldet worden war in Neuenwalde. Der 26-Jährige aus Georgien konnte zwar einen nationalen Führerschein vorzeigen, allerdings war ihm das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland bereits aufgrund früherer Verfehlungen versagt worden. Gegen den 26-Jährigen wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Des Weiteren wurde durch die eingesetzten Beamten eine Sicherheitsleistung erhoben und einbehalten, um das Strafverfahren zu sichern.

Verkehrsunfallflucht auf der BAB27

Hagen im Bremischen/BAB27. In der Nacht von Freitag zu Samstag (24./25.10.2025) kam es im Bereich der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Hagen im Bremischen und Stotel in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Kraftfahrzeug war zu Beginn der Baustelle in die Absperrung gefahren und hatte mehrere Warnbaken verschoben und zwei erheblich beschädigt. Anschließend verließ der oder die bisher Unbekannte den Verkehrsunfallort ohne seinen bzw. ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte(r) nachzukommen. Der entstandene Sachschaden am Sicherungsmaterial wird auf 300,- Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (tel. 04743-9280) zu melden.

Bereich PK Hemmoor

Verkehrsunfall

Hemmoor. Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Hemmoorer Ortsteil Hemm. Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus der Wingst befuhr die Straße aus Hemmoor kommend in Fahrtrichtung Hemm und kam in der Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer schwere Verletzungen zu, sodass eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich wurde. Unfallursächlich ist nach ersten Ermittlungen mutmaßlich eine überhöhte Geschwindigkeit. Eine Beeinflussung durch Alkohol kann aktuell ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachschaden entstand nur an dem Motorrad des Fahrers selbst und an einer Hecke. Verkehrsbeeinträchtigungen lagen, auch aufgrund der Unfallzeit, nicht vor. Bild vorhanden.

