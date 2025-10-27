PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Gegen 07:30 Uhr kam es in der Konrad-Adenauer-Allee auf Höhe des Bahnhofs zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrradfahrer aus Cuxhaven missachtete beim Überqueren der Straße die rote Ampel. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Cuxhaven konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde der junge Fahrradfahrer schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
E-Mail: benita.englich@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

