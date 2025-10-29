PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis, unter Alkoholeinfluss oder ohne Versiciherungsschutz unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Dienstag (28.10.2025), gegen 15:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen 57-jährigen Bremer mit seinem Ford Transit. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Bremer bereits seit Ende 2020 die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

++++

Hemmoor. Gegen 16:55 Uhr wurde ein 32-jähriger Hemmoorer mit seinem VW Golf im Bereich der Otto-Peschel-Straße in Hemmoor kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein Fahrezeug nicht versichert war. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

++++

Cuxhaven. Gegen 18:40 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann mit seinem PKW im Bereich Grüner Weg in Cuxhaven kontrolliert. Er war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte mehr als 0,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

