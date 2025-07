Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben

Lübbecke (ots)

(TB) Aus einem am Friedhof in Nettelstedt abgestellten Auto hat ein Unbekannter am Freitag eine Geldbörse entwendet. Kurze Zeit später wurde mittels einer im Portemonnaie vorhandenen EC-Karte an einem Bankautomaten Geld abgehoben.

Ein Lübbecker hatte zunächst gegen 12 Uhr seinen Wagen auf dem Parkplatz in der Straße "Neuer Friedhofsweg" abgestellt. Als er einige Zeit später zu seinem Wagen zurückkehrte, hatte ein bisher Unbekannter aus seinem Fahrzeug die Geldbörse samt diverser persönlicher Papiere entwendet. In der Folge suchte der Dieb eine Bank in der Hauptstraße von Hüllhorst auf. Hier gelang es ihm mittels der entwendeten EC-Karte einen vierstelligen Euro-Betrag abzuheben.

