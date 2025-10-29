PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Snackautomat in Bad Bederkesa aufgebrochen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht von Dienstag auf heute kam es in der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa zu einem Automatenaufbruch. Am Automaten entstand hierbei hoher Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

