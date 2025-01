Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250127 - 0075 Frankfurt - Heddernheim: Öffentlichkeitsfahndung nach E-Scooterwurf auf Streifenwagen - Bezug zu Meldung 250101 - 0001: Vorläufige Bilanz zum Jahreswechsel

Frankfurt (ots)

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main fahndet gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main nach einem unbekannten Tatverdächtigen, der in Verdacht steht, am 31.12.2024 gegen 23:30 Uhr von einer Fußgängerbrücke einen E-Scooter auf einen auf dem Erich-Ollenhauer-Ring, 60439 Frankfurt am Main, unter der Brücke hindurchfahrenden Funkstreifenwagen der Frankfurter Polizei zielgerichtet geworfen zu haben, wobei er den Tod der Insassen billigen in Kauf genommen haben soll.

Der rund 30 Kilogramm schwere E-Scooter traf den fahrenden Funkstreifenwagen auf Höhe der Einfahrt der Busdurchfahrt des Nordwestzentrums im Bereich der Frontscheibe sowie des Daches und beschädigte das Fahrzeug stark, die Insassen wurden verletzt.

Der Tatverdächtige soll in einer Gruppe unterwegs gewesen sein, aus der heraus neben dem E-Scooter-Wurf Knallkörper, ein Fahrrad sowie weitere Gegenstände auf Einsatzfahrzeuge geworfen worden sein sollen.

Von der Tat existieren Aufnahmen einer Überwachungskamera. Unter dem Link https://k.polizei.hessen.de/1199929790 ist das entsprechende Fahndungsplakat mit einer Aufnahme des Tatverdächtigen des E-Scooter-Wurfes zu sehen.

Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main fragen:

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen und seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter 069 755 5 11 99 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Für Hinweise, die zur Ermittlung der gesuchten Person führen, ist eine Belohnung von 3.000,- Euro ausgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell