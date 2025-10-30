Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 116 im Bereich Moorausmoor - Fahrer eines Sattelzuges gestellt

Cuxhaven (ots)

Moorausmoor. Am gestrigen Mittwoch (29.10.2025) befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Sattelzugs gegen 08:00 Uhr die Landesstraße 116 im Bereich Moorausmoor in Richtung Bad Bederkesa. Hierbei kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Durch den Anprall wurden die Schutzplanke, das Erdreich als auch das Fahrzeug selbst stark beschädigt.

Nach Zeugenaussagen hielt der Fahrer an, begutachtete den Schaden, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne die Polizei zu informieren. Der Sattelzug konnte im Bereich Drangstedt angehalten und kontrolliert werden.

Da der Fahrzeugführer keinen Wohnsitz im Inland besitzt wurde eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeld im dreistelligen Eurobereich erhoben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell