POL-CUX: Umzug der Polizeiinspektion Cuxhaven in das neue Dienstgebäude

Cuxhaven. In der kommenden und übernächsten Woche wird der Umzug der Polizeiinspektion Cuxhaven in das neue Dienstgebäude stattfinden. Der Umzug findet im laufenden Betrieb statt, sodass es zeitweise zu kurzen Einschränkungen bei den telefonischen oder persönlichen Erreichbarkeiten kommen kann. Der Baubetrieb auf dem gesamten Gelände dauert weiter an.

Nach dem derzeitigen Stand wird der rund um die Uhr Betrieb des Einsatz- und Streifendienstes ab der 46. Kalenderwoche (ab 10.11.) umziehen, sodass auch die Möglichkeit der persönlichen Anzeigeerstattung temporär eingeschränkt sein kann. Nutzen Sie gegebenenfalls die Online-Wache der Polizei Niedersachsen unter folgendem Link: https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ In einem Notfall wählen Sie die 110.

Ein Pressetermin zur Einweihung des Neubaus wird zeitnah folgen.

