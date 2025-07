Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Zwischen Freitagnachmittag und kurz nach Mitternacht am Samstag (26.07.) wurde in ein Mehrfamilienhaus auf der Victorstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Balkontür im ersten Obergeschoss auf - die Tür stand offenbar "auf Kipp". Wie die Täter auf den Balkon gekommen sind, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Es wurden mehrere Räume durchsucht und (mindestens) Schmuck gestohlen. Zeugenhinweise bitte an Tel. 0800/2361 111 melden.

Dorsten:

In der Nacht auf Samstag wurde in ein Möbelhaus auf der Marler Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere. Es wurden zwei Kassen aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Der Einbruch geschah zwischen 19.15 Uhr am Freitag und 8.20 Uhr am Samstag. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Herten:

Auf der Kronstädter Straße wurde zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in eine Doppelhaus-Hälfe eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zunächst, über die Tür zum Wintergarten Zutritt zum Haus zu erlangen, was aber scheiterte. Anschließend hebelten sie das Esszimmerfenster auf - und kletterte ins Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Angaben zum Diebesgut liegen (noch) nicht vor.

Recklinghausen:

Auf der Philipp-Reis-Straße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in eine Metzgerei eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Im Büro wurden Schränke geöffnet und etwas Wechselgeld gestohlen. Außerdem wurde ein Feuerlöscher in der Metzgerei entleert. Die Tatzeit liegt zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr. In der Nacht wurde ebenfalls in eine benachbarte Firma eingebrochen. In diesem Fall traf ein Mitarbeiter, der sich im Gebäude befand, gegen 3 Uhr auf einen unbekannten Täter. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Auch hier wurden Schränke durchsucht. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,70m groß, dünn, maskiert (schwarze "Komplett-Maske" mit Öffnung für Augen). Mögliche Zusammenhänge der Einbrüche werden geprüft, außerdem werden Videoaufnahmen ausgewertet. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

