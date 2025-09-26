THW HH MV SH: Spatenstich für THW-Neubau in Eckernförde

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Spatenstich für THW-Neubau in Eckernförde

Kiel

Bonn/Kiel/Eckernförde. Am Freitag, dem 26. September 2025, fand der erste Spatenstich für die neue Unterkunft des THW-Ortsverbandes Eckernförde im Rahmen des THW-Bauprogramms 2020-2030 statt. Das Bauprogramm ist ein bedeutender Baustein zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland. Bis zu 200 moderne, funktionale und nachhaltige Neubauten werden bundesweit für die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) entstehen - Orte, an denen ehrenamtliches Engagement, technische Kompetenz und gesellschaftlicher Zusammenhalt ein Zuhause finden. Die Umsetzung des Neubauprojektes erfolgt gemeinsam mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und den Bauverwaltungen der Länder unter Federführung des Amtes für Bundesbau Schleswig-Holstein (AfB).

In Eckernförde entstehen auf einem etwa 7.850 Quadratmeter großen Baugrundstück im Gewerbegebiet Eckernförde Nord ein Gebäude mit rund 760 Quadratmetern Nutzfläche, sowie zwei Hallen mit 14 Stellplätzen. Der Neubau wird die Heimat von rund 90 Ehrenamtlichen und bietet ausreichend Platz für den Technischen Zug mit seinen drei Fachgruppen. Diese Baumaßnahme führen die BImA, die Landesbauverwaltung Schleswig-Holstein und das THW gemeinsam durch. Die serielle, systematisierte Bauweise ermöglicht die Fertigstellung in weniger als einem Jahr.

Der Ortsverband Eckernförde ist einer von bundesweit bis zu 200 THW-Standorten, an denen die Unterbringung der Ehrenamtlichen nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. In einem ersten Schritt werden daher 30 neue THW-Liegenschaften mit Fahrzeughallen errichtet - eine davon für den Ortsverband Eckernförde.

Bundesweit neue Gebäude zu errichten ist notwendig, da viele THW-Unterkünfte im Laufe der Jahre nicht mehr den gestiegenen Anforderungen an eine moderne Unterbringung genügen. Es mangelt an Platz für die wachsende sowie vielfältiger gewordene Technik. Die Gebäude entsprechen nicht mehr aktuellen Energie- und Umweltstandards. Auch sind THW-Liegenschaften für die Anzahl an Einsatzkräften zu klein geworden, es fehlen ausreichend dimensionierte Sanitärbereiche besonders für Frauen und Mädchen. "Angesichts veränderter weltpolitischer Gegebenheiten sind modernere THW-Liegenschaften der richtige Weg in die Zukunft zu einem einsatzbereiteren und resilienteren Zivilschutz", erläutert THW-Präsidentin Sabine Lackner.

Der Ortsverband Eckernförde wurde 1952 gegründet und gehört zum Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein. Disloziert sind hier ein Zugtrupp, eine Bergungsgruppe und die Fachgruppen Notversorgung und Notinstandsetzung, Räumen und Wassergefahren. Die ehrenamtlichen THW-Kräfte sind in die örtliche Gefahrenabwehr der Region und bei größeren THW-Einsätzen auch auf Bundes- und Landesverbandsebene eingebunden. Bei Schadensereignissen wie Hochwasser, Bränden, größeren Verkehrsunfällen oder Gebäudeeinstürzen, aber auch zur Vermisstensuche am Wasser und zur Tierrettung sind sie im Einsatz.

Moderne Unterkünfte stärken Zivilschutz

Die geänderte sicherheitspolitische Lage in Europa und weltweit hat auch Auswirkungen auf die strategische Aufstellung des Technischen Hilfswerks. Um auf neue Bedrohungslagen wie Ausfälle von kritischer Infrastruktur oder großflächige Schadenslagen besser vorbereitet zu sein, ist eine Anpassung der Strukturen, Ausrüstung und Ausbildungsinhalte des THW notwendig. Dazu gehören auch moderne Liegenschaften.

Im Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein engagieren sich rund 6.500 Menschen in 58 Ortsverbänden und einem Stützpunkt. Dort treffen sie sich, führen Übungen durch und fahren von dort mit ihrer Ausstattung zu Einsätzen. Funktionale, gut ausgestattete Gebäude mit ausreichend Platz für Einsatzkräfte und Material signalisieren den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Wertschätzung für ihre Einsatzbereitschaft. Dies stärkt ehrenamtliches Engagement, das die Basis für den Zivil- und Katastrophenschutz bildet.

Außerdem bieten die Neubauten mehr Platz für Ausbildungen und Übungen der Einsatzkräfte. Die an den Einsatzanforderungen ausgerichteten THW-Fahrzeuge, die mit den Jahren größer geworden sind, und das vielfältige Material haben in den modernen Fahrzeughallen ausreichend Raum. Beim Bau der neuen, barrierefreien Gebäude spielen Energieeffizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit eine tragende Rolle. Integrierte Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen auf Gebäuden und Hallen erhöhen dabei zusätzlich die Energieunabhängigkeit der Ortsverbände bei einem Blackout.

Hintergrundinformationen

Ziel des Bauprogramms ist es, THW-Liegenschaften in einer seriellen, systematisierten und kostensparenden Bauweise zu errichten. Das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck gewann die Ausschreibung des ersten Rahmenvertrags, der die Umsetzung von bis zu 60 neuen THW-Unterkünften vorsieht.

Bauherrin und Eigentümerin der neuen Unterkünfte ist die BImA. Sie ist das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes und gehört zum Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums. Aufgabenschwerpunkte sind das einheitliche Immobilienmanagement des Bundes, Immobilienverwaltung und -verkauf sowie die forst- und naturschutzfachliche Betreuung der Geländeliegenschaften. Die BImA verfügt zudem über ein großes Angebot an bezahlbarem Wohnraum, den sie primär im Rahmen der Wohnungsfürsorge Bundesbediensteten zur Verfügung stellt. Beim Neubau von Gebäuden setzt sie als Bauherrin auf moderne, nachhaltige Technologien und Bauweisen.

Das Gesamt-Projektmanagement zum THW-Bauprogramm und der dafür geschlossene Rahmenvertrag liegen federführend beim AfB für die Bundesbauverwaltungen der Länder. Die Landesbauverwaltung Schleswig-Holstein ruft die Planungs- und Bauleistungen aus diesem Rahmenvertrag über Einzelabrufe beim Rahmenvertragspartner (Goldbeck) ab und überwacht die weitere Realisierung.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung bundes- und weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen gehören zu den Aufgaben des THW. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie unter www.thw.de. Informationen zum Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sind unter www.thw.de/hhmvsh abrufbar.

