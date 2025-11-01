Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheiten im Verkehr +++ Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Trunkenheiten im Verkehr

Cuxhaven - Am frühen Freitagabend, 31.10.2025, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen VW Polo auf der Bundesstraße 73 in Richtung Cuxhaven. Das Fahrzeug sei abweichend langsam und mit deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen. Grund hierfür dürfte die starke Alkoholisierung des 50jährigen Fahrzeugführers von über 2,8 Promille gewesen sein, welche Cuxhavener Polizeibeamte im Rahmen der Kontrolle feststellten. Dem nunmehr Beschuldigten einer Verkehrsstraftat wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Loxstedt/BAB 27 - Am 01.11.2025 gegen 5:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen 19-jährigen Schiffdorfer in seinem VW Golf. Er fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Hinzu kommt, dass sich der 19-Jährige noch in der Probezeit befindet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

+++

Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, eine leicht verletzte Person und diverse Straftatbestände

Hagen im Bremischen/BAB 27 - Am 31.10.2025 gegen 18:25 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Bremerhaven den Überholfahrstreifen der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Hagen im Bremischen und Uthlede. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er mit seinem VW Golf auf den VW California eines 28-jährigen Bremers auf und kollidierte anschließend mit einer Schutzplanke. Durch Trümmerteile wurde der Pkw BMW eines dahinter befindlichen 27-jährigen Bremers beschädigt. Bei dem Unfall verletzte sich die 20-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben die Beteiligten an, dass es zuvor zu Nötigungshandlungen durch Betätigen der Lichthupe gekommen sei. Zudem wurden Bedrohungen und Beleidigungen ausgesprochen, weswegen gegen mehrere Personen strafrechtlich ermittelt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell