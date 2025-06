Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Körperverletzung beim Stadtfest in Sömmerda gesucht

Sömmerda (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es am Rande des Stadtfestes in Sömmerda zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 02:00 Uhr gerieten zwei 36-jährige Männer mit einer größeren Personengruppe in Streit. In der Folge schlugen und traten mehrere Unbekannte auf die beiden Männer ein und verletzten sie dabei leicht. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu den Tätern geben können, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0146062 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell