Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Leichtkraftradfahrer stürzt beim Linksabbiegen

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 20.03.2025, gegen 15.50 Uhr befuhr der 65-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades Honda mit seiner Sozia den unteren Hornbachstaden in Richtung Innenstadt. Beim Linksabbiegen in die Lanzstraße verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte über die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Aufgrund dessen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Seine Sozia wurde nicht verletzt. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. |pizw

