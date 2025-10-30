Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Seniorin verwechselt Gas und Bremse und fährt mit ihrem PKW in einen Einkaufsmarkt in Altenwalde - eine Person leicht verletzt (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenwalde. Am heutigen Donnerstag kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Netto-Markt in Altenwalde. Eine 89-jährige Seniorin aus Altenwalde hatte augenscheinlich Gas und Bremse verwechselt und war mit hoher Geschwindigkeit mit ihrem PKW Audi in die Glasfassade des Netto-Marktes gefahren. Direkt dahinter befand sich der Kassenbereich.

Eine 60-jährige Mitarbeiterin aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand enormer Sachschaden im und am Gebäude und auch am PKW.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell