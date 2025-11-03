PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Heuballenbrand auf landwirtschaftlichen Hof

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Rechtebe. Am gestrigen Sonntag (02.11.2025) kam es gegen 16:30 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Hofs in der Schmalen Straße im Ortsteil Rechtebe zu einem Schwelbrand mehrerer Heuballen. Dieser konnte schnellstmöglich durch die Freiwillige Feuerwehr abgelöscht und somit größerer Schaden abgewendet werden. Der derzeitige Schaden beläuft auf ca. 5.000 Euro.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Ballen aufgrund der Gärungsprozesse selbst entzündet haben könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

