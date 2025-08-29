PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mountainbike in Elze aufgefunden - Eigentümer gesucht

POL-HI: Mountainbike in Elze aufgefunden - Eigentümer gesucht
Hildesheim (ots)

Elze (ger) Am Nachmittag des 29.08.25 wurde im Hanlah Gebiet in Elze ein herrenloses Fahrrad aufgefunden. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer. Es handelt sich um ein silber-blaues Mountainbike der Marke RIXE (26 Zoll). Sollte das Fahrrad wiedererkannt werden, wird darum gebeten sich bei der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 zu melden.

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

