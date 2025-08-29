POL-HI: Mountainbike in Elze aufgefunden - Eigentümer gesucht
Hildesheim (ots)
Elze (ger) Am Nachmittag des 29.08.25 wurde im Hanlah Gebiet in Elze ein herrenloses Fahrrad aufgefunden. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer. Es handelt sich um ein silber-blaues Mountainbike der Marke RIXE (26 Zoll). Sollte das Fahrrad wiedererkannt werden, wird darum gebeten sich bei der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 zu melden.
