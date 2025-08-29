PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei stoppt Autotransporter - zu hoch und viel zu lang

Hildesheim (ots)

Seesen / BAB 7 (fau) Am 29.08.2025, gegen 08:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei auf dem Autobahnparkplatz Schwalenberg einen Autotransporter. Dieser war den Beamten aufgefallen, da dieser 8 größere PKW auf seiner Ladefläche transportierte. Bei der Kontrolle wurde Maß genommen. Es wurden die Länge und die Höhe ausgemessen. Das Endergebnis: Bei einer erlaubten Fahrzeuglänge von 18,75 Meter schlug dieser Transporter mit einer Länge von 19,40 Meter zu Buche. Für den 60 -Jährigen Fahrer bedeutete dies nun die Herstellung eines ordnungsgemäßen Ladungszustandes. Konkret mussten 2 PKW abgeladen bzw. umgeladen werden. Auf den Fahrzeugführer kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, ebenso auf den Halter. Fener muss sich der Halter einer Vermögensabschöpfung unterziehen. Das bedeutet in diesem Fall: Durch die Mitnahme von mehr PKW als zulässig, hat sich der Unternehmer einen Wettbewerbsvorteil geschaffen. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen am Markt zu schaffen wird ihm dieser Vermögensvorteil nun durch die sog. Vermögensabschöpfung zzgl. einer Strafe durch den zuständigen Landkreis in Rechnung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren