Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in 31008 Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hem) Am Montag, den 25.08.2025, kam es in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr auf den Parkplätzen in der Straße Am Mühlenfeld in 31008 Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw, einen weißen VW Up. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben könnte. Der Schaden am beschädigten VW Up wird auf rund 1000,00 Euro geschätzt.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu dieser Unfallflucht sich unter der Telefonnummer 05068/9338-0 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

