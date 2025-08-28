PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in 31008 Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hem) Am Montag, den 25.08.2025, kam es in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr auf den Parkplätzen in der Straße Am Mühlenfeld in 31008 Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw, einen weißen VW Up. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben könnte. Der Schaden am beschädigten VW Up wird auf rund 1000,00 Euro geschätzt.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu dieser Unfallflucht sich unter der Telefonnummer 05068/9338-0 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 16:14

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Eime - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - (Schi) Am Donnerstag, den 28.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 12:40 Uhr und 12:57 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße Im Lehder Feld 1, 31036 Eime, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten roten Mercedes an der linken Frontschürze und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 14:01

    POL-HI: Mann schlägt Scheibe eines Restaurants ein und wird nach kurzer Flucht gestellt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein augenscheinlich verwirrter Mann hat heute Vormittag eine Scheibe eines Restaurants im Hohen Weg eingeschlagen. Dank eines Zeugen wurde er anschließend unweit des Tatortes von der Polizei gestellt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat der 67-Jährige die Scheibe gegen 10:30 Uhr mittels eines Steines eingeworfen und sich danach ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 22:26

    POL-HI: Freden- Brand eines Traktors

    Hildesheim (ots) - FREDEN (cmü). Am 27.08.2025 gegen 17:50 Uhr bewirtschaftete ein Landwirt mit einem Traktor ein Feld, welches an den Langen Weg in Freden angrenzt. Während der Arbeiten geriet das Fahrzeug in Brand. Der Landwirt verließ das Fahrzeug rechtzeitig. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehren Freden und Winzenburg vorgenommen. Die untere Wasserbehörde des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren