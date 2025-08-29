PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld - Am 28.08.2025, gegen 17:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Alfeld einen Rollerfahrer im Walter-Gropius-Ring. Das Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen war deutlich schneller unterwegs als erlaubt, womit beim Fahrzeugführer eine andere Führerscheinklasse erforderlich gewesen wäre. Zudem konnten einige technische Veränderungen festgestellt werden. Der Roller wurde vorläufig eingezogen. Gegen den 17-Jährigen aus Alfeld richtet sich nun ein Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Im Zuge dessen kündigt die Polizei Alfeld ein erhöhtes Augenmerk und verstärkte Kontrollen solcher Zweiräder an. Hintergrund sind vermehrt Beschwerden aus der Bevölkerung wegen Lärmbelästigung und gefährlichen Situationen mit überhöhter Geschwindigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

