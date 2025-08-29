PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei stellt Cutter-Messer bei 27-Jährigem sicher

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitagvormittag (29.08.2025) in der Innenstadt bei einem 27-jährigen Hildesheimer ein Cutter-Messer sichergestellt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ging bei der Polizei gegen 10:30 Uhr ein Zeugenhinweis ein, dass der Mann angeblich mit einem Springmesser in Richtung Innenstadt unterwegs sei.

Im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen wurde der 27-Jährige kurze Zeit später in der Rathausstraße angetroffen und kontrolliert. Hierbei fanden die Beamten ein Cuttermesser bei ihm auf. Trotz dessen, dass das Mitführen eines solchen Messers keinen Verstoß darstellte, wurde es von den Beamten aus Gründen der Gefahrenabwehr und mit Einverständnis des Mannes sichergestellt. Anschließend wurde er aus den Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

