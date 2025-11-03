PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht mit Kokaineinfluss (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

BAB27/Bremerhaven. Am Sonntag (02.11.2025) kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27. Ein 58-Jähriger Berliner befuhr die BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode. Im Baustellenbereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf kollidierte sein Audi mit den Baken der Baustellenverschwenkung auf dem Überholfahrstreifen. Er hielt zunächst in der Baustelle an, sammelte Fahrzeugteile ein und setzte dann seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge meldete dies der Polizei und gab die aktuellen Standorte des Unfallflüchtigen durch. Dieser konnte im weiteren Verlauf durch Beamte des Polizeikommissariat Geestland kontrolliert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Dem Berliner wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 20.000 Euro.

