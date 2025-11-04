Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Verkehrsunfälle auf der BAB 27

Cuxhaven (ots)

Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall

BAB 27 / Bremerhaven. In der Nacht von Montag auf Dienstag (04.11.2025), gegen 00:30 Uhr, beabsichtigte der Zoll Bremerhaven einen BMW auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu kontrollieren. Der 37-jährige Bremer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Im weiteren Verlauf beabsichtigte er die Autobahn an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum zu verlassen. Hier kam er in der Rechtskurve jedoch nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und Verkehrszeichen und landete im Seitenraum. Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

+++++

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

BAB27 / Bremerhaven. Am frühen Dienstagmorgen (04.11.2025, 01:30 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode. Bei Regen befuhr ein 21-jähriger Geestländer die Autobahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit, weshalb er auf den vorausfahrenden Ford eines 46-jährigen Bremerhaveners auffuhr. Durch den Aufprall geriet der Ford ins Schleudern und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 46-jährige verletzte sich hierbei leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

