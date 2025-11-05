Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Dienstag, den 04.11.2025, zwischen 7:30 und 12:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ziegeleistraße in Langen. Der unbekannte Unfallversucher kollidierte mit einem auf dem Parkstreifen geparkten Pkw und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Allein am abgestellten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

