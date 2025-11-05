PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Dienstag, den 04.11.2025, zwischen 7:30 und 12:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ziegeleistraße in Langen. Der unbekannte Unfallversucher kollidierte mit einem auf dem Parkstreifen geparkten Pkw und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Allein am abgestellten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 15:18

    POL-CUX: Seniorin verwechselt Gas und Bremse und fährt in Wohnhaus

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt. Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei den DRK-Sozialstationen Wesermünde in Loxstedt. Eine 74-jährige Frau aus Loxstedt verwechselte bei ihrem Automatikauto augenscheinlich Gas und Bremse und fuhr mit ihrem VW in eine Hauswand. An dieser entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Rückfragen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:15

    POL-CUX: Diverse Verkehrsdelikte im Landkreis - Fahrten durften nicht fortgesetzt werden

    Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Tagen wurden vermehrt Kontrollen durchgeführt, bei denen einige Verstöße festgestellt werden konnten. Die Fahrzeugführer durften ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen. Cuxhaven. Montagmorgen (03.11.2025, 07:40 Uhr) fuhr eine 50-jährige Frau aus Cuxhaven ein mutmaßliches S-Pedelec ohne einen vorhandenen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:28

    POL-CUX: 2 Verkehrsunfälle auf der BAB 27

    Cuxhaven (ots) - Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall BAB 27 / Bremerhaven. In der Nacht von Montag auf Dienstag (04.11.2025), gegen 00:30 Uhr, beabsichtigte der Zoll Bremerhaven einen BMW auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu kontrollieren. Der 37-jährige Bremer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Im weiteren Verlauf beabsichtigte er die Autobahn an der Anschlussstelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren