POL-CUX: Seniorin verwechselt Gas und Bremse und fährt in Wohnhaus
Cuxhaven (ots)
Loxstedt. Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei den DRK-Sozialstationen Wesermünde in Loxstedt. Eine 74-jährige Frau aus Loxstedt verwechselte bei ihrem Automatikauto augenscheinlich Gas und Bremse und fuhr mit ihrem VW in eine Hauswand. An dieser entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell