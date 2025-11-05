POL-CUX: Seniorin verwechselt Gas und Bremse und fährt in Wohnhaus

Cuxhaven (ots) - Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall BAB 27 / Bremerhaven. In der Nacht von Montag auf Dienstag (04.11.2025), gegen 00:30 Uhr, beabsichtigte der Zoll Bremerhaven einen BMW auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu kontrollieren. Der 37-jährige Bremer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Im weiteren Verlauf beabsichtigte er die Autobahn an der Anschlussstelle ...

mehr